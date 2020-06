Call of the Sea: su Xbox Series X girerà in 4K a 60fps con Ray Tracing

In un'intervista concessa da Manuel Fernández a Xbox Wire, il co-fondatore di Out of the Blue ha confermato che Call of the Sea su Xbox Series X sfrutterà le risorse della console nextgen di Microsoft per offrire un'esperienza grafica in 4K, a 60fps e con un'illuminazione gestita tramite Ray Tracing DirectX.

Il dirigente e programmatore capo della software house spagnola discute delle opportunità offerte dall'hardware di Xbox Series X per spiegare che "vogliamo offrire agli utenti il miglior gioco possibile. Anche se abbiamo adottato uno stile artistico stilizzato, gli abbiamo infuso un aspetto compiutamente nextgen pieno di effetti visivi e di movimento nella scena. Con il Ray Tracing DirectX avremo la possibilità di rendere l'isola di Call of the Sea ancora più realistica, vi sembrerà quasi di vederla prendere vita. I giocatori avranno anche l'opportunità di godersi degli splendidi ambienti dell'isola in un bellissimo 4K, consentendo una maggiore immersione e un'esperienza complessivamente migliore".

"La potenza di questo nuovo hardware ci consente di non dover scendere a compromessi tra framerate e risoluzione", prosegue poi Fernández prima di aggiungere che "questi miglioramenti tecnologici ci permetteranno anche di ottimizzare gli ambienti di gioco, migliorare le condizioni meterologiche ed evolvere gli scenari seguendo la storia. Consideriamo l'isola di Call of the Sea come un vero e proprio personaggio e tutte queste migliorie ci aiutano a trasmettere le emozioni agli utenti in modo fantastico".

A chi ci segue, ricordiamo che Call of the Sea è previsto in uscita a fine 2020 su PC, Xbox One e Xbox Series X, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.