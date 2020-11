Call of the Sea per Xbox Series X, PC: data d'uscita e streaming per l'esclusiva Microsoft

L'annuncio di Call of the Sea risale al maggio di quest'anno, con il reveal trailer presentato durante il primo evento Microsoft dedicato alla line-up di titoli in arrivo su next-gen.

In seguito, la produzione è tornata a mostrarsi durante l'evento digitale che è andato a sostituire l'edizione 2020 della Gamescom di Colonia. Per l'occasione, il team di sviluppo spagnolo di Out of the Blue aveva confermato l'arrivo sul mercato di Call of the Sea entro la fine dell'anno. Ebbene, la software house indipendente è stata di parola. Con l'apertura dei preordini della misteriosa avventura dalle tinte lovecraftiane, il Microsoft Store ha infatti svelato la data di uscita del gioco. Fissata per il prossimo 8 dicembre, quest'ultima è decisamente vicina e sancirà l'esordio del gioco su Xbox One, PC, Xbox Series X e Xbox Series S. L'avventura è proposta al prezzo di 19,99€ e sarà inclusa sin dal Day One nel catalogo di Xbox Game Pass.



In attesa della pubblicazione, i giocatori curiosi di saperne di più sull'universo di Call of the Sea possono sintonizzarsi sul Canale Twitch di Raw Fury, publisher del gioco. Nel corso della giornata di martedì 17 novembre sarà infatti trasmesso uno streaming dedicato all'avventura Microsoft, con l'appuntamento fissato per le ore 18:00 del fuso orario italiano.