Call of Duty WWII: Multiplayer in diretta domani 5 novembre da Lucca 2017!

Quest'oggi, a partire dalle ore 17:00, saremo indaper mostrarvi la modalità single-player di. Domanisarà invece la volta della componente multiplayer del gioco!

Analizzeremo assieme quella che senza dubbio è la principale attrattiva di titolo, che promette di tenere impegnati i giocatori tutto l'anno fino all'uscita nel nuovo episodio annuale. Per l'occasione, risponderemo a tutte le vostre domande.

Vi invitiamo a seguirci domani 5 novembre alle 11:00 sui nostri canali Twitch e YouTube, oppure semplicemente salvando nei preferiti questo articolo e utilizzando il player riportato in fondo. In ogni caso, vi consigliamo caldamente di iscrivervi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione (e di quelle future), tenendo a mente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione, la community e gli ospiti. Non mancate!

Call of Duty WWII è ora disponibile su PlayStaton 4, Xbox One e PC. Qui trovate la nostra recensione, mentre a questo indirizzo un interessante articolo di approfondimento su alcuni degli avvenimenti più importanti del secondo conflitto mondiale.