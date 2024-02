La calma prima della tempesta in un cosplay della Strega Bayonetta

Bayonetta è apparsa in Tekken 8 grazie al ricco editor messo a disposizione dei giocatori del fighting game, ma per quanto riguarda un vero e proprio ritorno della Strega d'Umbra di Platinum Games al momento non si hanno novità ufficiali. Rieccola, però, in un momento di calma prima che si scateni una nuova battaglia.

Il recente abbandono di Platinum Games da parte di Hideki Kamiya ha scosso l'industria videoludica e i fan della saga di Bayonetta, che perde dunque la guida del suo papà. Presto, Kamiya tornerà a lavorare, ma ovviamente non su Bayonetta. Al momento del suo nuovo gioco non sappiamo ancora nulla, se non che non sarà realizzato al fianco di altre due leggende del videogioco nipponico. Una eventuale collaborazione di Kamiya con Hideo Kojima e Yoko Taro sarebbe un disastro, a detta dello stesso game designer.

Reduce da questo abbandono, anche lo stylish action potrebbe presto tornare. Secondo indiscrezioni, Bayonetta Trilogy è in sviluppo per Nintendo Switch 2. Prepariamoci a questa possibilità con un cosplay di Cereza da Bayonetta. Nella serafica interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer Juvartsy possiamo ammirare l'affascinante Strega d'Umbra lontana dalla battaglia tra angeli e demoni. Si tratta però solamente di un fugace attimo di calma prima della tempesta e Bayonetta è già pronta con le pistole tra le mani.