Cambio ID PlayStation Network: trofei e possibili problemi

Nelle prossime ore sarà finalmente possibile per tutti gli utenti del PlayStation Network cambiare il proprio nickname. Sebbene si tratti di una notizia particolarmente attesa da molti giocatori, sappiate che ci sono alcune possibili controindicazioni, alcune delle quali legate ai trofei.

Trattandosi infatti di una funzionalità introdotta solo di recente, Sony ha annunciato che potrebbero verificarsi dei problemi con i titoli PlayStation 3, PlayStation Vita e PlayStation 4. Nel caso di PS4, gli unici giochi che potrebbero darvi qualche grattacapo sono quelli pubblicati fino al 1 aprile 2018. Tutti quelli pubblicati invece dopo tale data non dovrebbero darvi alcun problema, anche se potrebbero esserci delle eccezioni.

Ma quali sono i problemi che possono verificarsi? Prima di iniziare con l'elenco bisogna specificare una cosa, nessuno perderà i trofei guadagnati con fatica nel corso degli anni. L'unico inconveniente relativo ai trofei riguarda i loro progressi, che potrebbero andare persi. Per rendere tutto più comprensibile, prendiamo in esempio il trofeo di Uncharted 4: Fine di un Ladro intitolato "Cacciatore di teste", il cui obiettivo è quello di eliminare 50 nemici con un colpo alla testa. Nel caso in cui doveste essere a 49 headshot, cambiando il vostro ID PSN potreste perdere i progressi, dovendo così ricominciare da zero la scalata ai 50 colpi alla testa. Tra gli alri problemi in cui potreste incappare ci sono inoltre la perdita di punteggi nelle classifiche online, perdita dei salvataggi e possibile malfunzionamento di giochi e DLC acquistati. In alcuni casi potreste anche perdere le valute virtuali che avete acquistato.

Vi ricordiamo che in caso di problemi potrete sempre tornare al vostro vecchio ID, in modo da risolvere qualsiasi incompatibilità. Ritornare ai vecchi ID PSN è semplice e gratuito e sarà possibile farlo anche dopo aver effettuato più di un cambio. Va inoltre precisato che il primo cambio del nickname sarà gratuito per tutti gli utenti, mentre i successivi avranno il costo di 9,99€ (4,99€ per gli utenti PlayStation Plus).

