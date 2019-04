Cambio ID PSN: Sony sostituisce i nickname offensivi con ID temporanei

Dopo una lunga attesa e diversi mesi di testing, Sony ha finalmente reso disponibile su PS4 la funzione per il cambio del proprio nickname. Con l'aggiunta di questo servizio, il colosso tecnologico giapponese sembra aver potenziato e affinato i propri strumenti di controllo sui cosiddetti ID offensivi.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Gamasutra, infatti, Sony avrebbe implementato una nuova funzionalità per sostituire automaticamente i nickname che violano i termini di servizio per l'accesso al PlayStation Network su PS4 con degli ID PSN temporanei.

D'ora in avanti, quindi, qualsiasi utente che deciderà di modificare il proprio account con un ID offensivo o inappropriato si ritroverà costretto a utilizzare un nickname "TempXXXX". Chi dovesse incappare in questo problema avrà comunque la possibilità di modificare di nuovo il proprio nickname, a patto di seguire le indicazioni fornite da Sony e di rispettare i termini di servizio del PSN.

Per chi desidera approfondire ulteriormente l'argomento, in calce alla notizia trovate il link della pagina di supporto aperta per l'occasione da Sony per fornire tutte le informazioni del caso a coloro che desiderano risolvere i problemi conseguenti alla modifica del proprio ID online e alla segnalazione automatica che trasforma il proprio nickname in ID temporaneo.

Su queste pagine trovate infine una guida per il cambio del PSN ID e una lista dei giochi che evidenziano dei problemi una volta effettuata la modifica del nickname del proprio account PS4.