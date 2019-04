Il cambio nickname sul PlayStation Network sarà attivo dall'11 aprile

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che l'opzione per cambiare nickname sul PlayStation Network sarà ufficialmente disponibile da domani, giovedì 11 aprile, vediamo insieme tutti i dettagli su questa attesa funzionalità.

Sony chiarisce un punto legato al cambio ID sul PSN: "Desideriamo cogliere questa opportunità per chiarire un punto. In seguito al programma di anteprima, abbiamo rilevato un caso in cui un gioco non era completamente compatibile con la funzionalità, anche se era stato lanciato in seguito al 1° aprile 2018, a differenza di quanto abbiamo precisato nel nostro annuncio originale. Tutti i giochi per PS4 originariamente pubblicati a partire dal 1° aprile 2018 sono stati sviluppati per supportare la funzione di modifica dell’ID online, ma in alcuni casi il gioco potrebbe non essere completamente compatibile."

Gli interessati potranno cambiare ID direttamente da PlayStation 4 o tramite il browser, per quanto riguarda i costi, la prima modifica sarà gratuita mentre le altre costeranno 9.99 euro l'una, 4.99 euro per gli abbonati PlayStation Plus. Confermata la possibilità di tornare al vecchio nickname, opzione offerta a costo zero.

Sony ha pubblicato anche una pagina con l'elenco dei giochi compatibili con il cambio ID, non tutti i titoli supportano questa opzione, a riguardo la compagnia fa sapere che "La maggior parte dei titoli per PS4 più giocati che abbiamo testato supporta questa funzionalità. I giochi per PS3 e PS Vita non sono supportati."