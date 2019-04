Cambio nickname PSN ID: ecco tutti i giochi PS4 con problemi

Attraverso le pagine del supporto ufficiale di PlayStation, i vertici di Sony confermano che l'utilizzo della funzione per cambiare il nickname del proprio PSN ID potrebbe comportare delle problematiche con diversi videogiochi PlayStation 4.

Come preannunciato dal colosso tecnologico giapponese, la lista dei titoli "problematici" è particolarmente lunga e comprende una vasta selezione di giochi pubblicati fino all'1 aprile. Il criterio utilizzato da Sony per stilare la lista trae spunto dai test condotti e dal feedback ricevuto dalla community e, per questo, li suddivide in Giochi con Problemi Identificati e in Giochi con Problemi Critici.

Nella prima categoria rientrano tutti quei titoli in cui Sony ha rilevato dei problemi che non pregiudicano l'esperienza di gioco offerta, come l'erronea visualizzazione dell'ID online precedente, la necessità di ricollegare l'account e la necessità di reimpostare il sistema alle impostazioni preferite (ad esempio per i controlli sull'audio e all'accessibilità del DualShock 4 associato al profilo).

La lista dei videogiochi con problemi critici comprende invece quei titoli in cui si sono state segnalate diverse criticità che Sony considera come fondamentali per l'esperienza di gioco. Tra queste problematiche citiamo ad esempio la perdita di valuta ingame, di progressi di gameplay (come quelli relativi allo sblocco dei Trofei) e di contenuti generati dagli utenti, con malfunzionamenti che potrebbero inficiare la giocabilità sia nelle partite in singolo che nelle modalità online.

Giochi con Problemi Identificati

Absolver: Downfall

Marvel vs. Capcom: Infinite

Assassin's Creed IV Black Flag

MLB The Show

Big City Stories

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4

Bloodborne

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy

Call of Duty: Ghosts

NARUTO STORM 4 : Road to Boruto Expansion

Crossout

NBA 2K19

DARK SOULS II: Scholar of the First Sin

PlayStationVR Worlds

DARK SOULS III

Rock Band 4

DRAGON QUEST BUILDERS

ROCKSMITH 2014 EDITION – REMASTERED

EA SPORTS FIFA 17 Standard Edition

The Last of Us Remastered

Gauntlet: Slayer Edition

Titanfall 2

GOD EATER 2 Rage Burst

Trackmania Turbo

Grand Theft Auto V

GUNDAM VERSUS

Uncharted 4: Fine di un Ladro

GUNS UP!

UNO

Injustice 2 - Standard Edition

Warframe

KILLZONE SHADOW FALL

WipEout Omega Collection

Giochi con Problemi Critici

Disc Jam

MLB The Show 16

Everybody's Golf

MLB The Show 15

Just Dance 2017

ONRUSH

LittleBigPlanet 3

The Golf Club 2

MLB 14 The Show

Worms Battlegrounds

Il nostro consiglio, quindi, non può che essere quello di valutare attentamente la modifica del vostro ID Online qualora foste in possesso dei titoli in lista e se vi giocate con frequenza. Per chi fosse comunque interessato a fruire di questa nuova funzione, su queste pagine trovate una comoda guida per cambiare il nickname sul PSN.