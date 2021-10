Cambio di politica in casa Microsoft, sarà più facile riparare Xbox Series X e accessori?

A quanto pare Microsoft sembra intenzionata a rivedere le proprie posizioni sul tema del "diritto alla riparazione" e si è impegnata a correggere la propria politica sulle console Xbox e i relativi accessori entro la fine del prossimo anno.

Come riportato dai colleghi di Grist infatti, l'associazione a difesa degli azionisti As You Now lo scorso giugno aveva consegnato un report a Microsoft, esortando i vertici del colosso tecnologico ad analizzare i benefici ambientali e sociali di un'eventuale semplificazione della politica sulle riparazioni dei propri dispositivi, a partire dalle console Xbox Series X/S e relativi accessori. Molte aziende del settore sono infatti state accusate di aver reso i propri device difficili da riparare e con costi d'accesso troppo alti, con il risultato che gli utenti preferiscono acquistare prodotti nuovi, contribuendo così ad un generale aumento di rifiuti e di carbonio dovuto alla produzione.

Kelly McBee, coordinatrice del programma sui rifiuti di As You Know, ha spiegato che inizialmente Microsoft "ha presentato una visione antagonista rispetto alla questione delle riparazioni". Dopo aver ricevuto pressioni dai propri azionisti però il colosso di Redmond ha deciso di cambiare posizione, impegnandosi a prendere fortemente in considerazione il report dell'associazione e programmando uno studio approfondito sul tema.

Microsoft ha voluto commentare la scelta sulle pagine di The Verge, specificando che lo studio pianificato fungerà da "guida per il design del prodotto e per espandere le opzioni di riparazione dei dispositivi". Anche se al momento non è dato sapere quali saranno gli effetti reali di tale impostazione, la notizia è stata accolta positivamente dalla community, tanto che il CEO di iFixit ha definito la scelta di Microsoft come "una svolta storica".

Intanto i vertici di Xbox hanno presentato il nuovo controller per Xbox Series X/S dedicato al 20° anniversario del marchio.