Le camicie dei Pokemon presto in vendita in Europa, è ufficiale!

Nei mesi scorsi The Pokemon Company ha lanciato in Giappone (in collaborazione con Original Stitch) una nuova linea di camicie personalizzabili con motivi ispirati ai 151 Pokemon di prima generazione. Questa collezione arriverà presto anche in Occidente.

"Il presidente di The Pokémon Company Tsunekazu Ishihara ha concluso la conferenza stampa Pokémon del 2019 con un'ultima, intrigante novità. Si è... "sbottonato" a proposito di un nuovo servizio chiamato Pokémon Shirts disponibile in Giappone, che permette di ordinare capi di vestiario su misura e personalizzabili, con motivi ispirati ai primi 151 Pokémon. Con indosso uno di questi capi personalizzati, Ishihara ha annunciato che in futuro il servizio sarà reso disponibile anche in altre aree del mondo, tra cui Stati Uniti ed Europa!"

Sul sito di Original Stitch è possibile creare il proprio capo personalizzato scegliendo lo stile (camicia a manica lunga o corta), la taglia (dalla XS alla XXL) ed il motivo, al momento però non è prevista la spedizione in Europa, dunque toccherà aspettare ancora qualche tempo per poter indossare camicie di Pikachu, Bulbasaur e di tutti gli altri Pokemon di prima generazione...