Cammy torna nella Delta Red in questo cosplay di Street Fighter

Da poco le Tartarughe Ninja sono arrivate in Street Fighter 6. Il picchiaduro targato Capcom ha accolto Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo in un crossover da sogno per i fan, ma queste non sono le uniche novità in arrivo. Un ventesimo lottatore andrà ad aggregarsi al roster tra non molte settimane.

Street Fighter sta per accogliere A.K.I., combattente cinese che andrà ad ampliare la quota rosa del titolo sviluppato dalla software house con sede a Osaka. Volti insostituibili del brand, almeno per quanto riguarda appunto le lottatrici femminili, resteranno comunque Chun-Li e Cammy.

Cammy White viene introdotta in Street Fighter come un membro delle Shadaloo Dolls, un gruppo di ragazze assassine e guardie del corpo di M. Bison. Potenziata e controllata mentalmente per mezzo dello Psycho Drive, in questo periodo era conosciuta con il nome di Killer Bee.

Cammy venne salvata dai poteri di Dhalsim, che la aiutò a capire di essere manipolata psichicamente. Decise dunque di ribellarsi a Bison diventando un'agente della squadra speciale dell'esercito britannico Delta Red. Fu così che instaurò un forte legame con l'amica Chun-Li e il colonnello Guile. In Street Fighter 6 abbandona l'unità operativa per lavorare presso il Quartier Generale.

In questo cosplay di Cammy da Street Fighter non la vediamo indossare l'outfit rivoluzionario del sesto capitolo, ma quello che la contraddistingue nel periodo della Delta Red. La cosplayer Melamori ha infatti omaggiato la Cammy in body verde, con berretto militare rosso e guanti in tinta.