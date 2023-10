La campagna del nuovo Halo è già in sviluppo, il gioco userà Unreal Engine 5?

Secondo una serie di rumor e indiscrezioni, 343 Industries avrebbe già iniziato a lavorare sul nuovo Halo, con un team interno già impegnato nello sviluppo e nella pre produzione della campagna single player del nuovo sparatutto Microsoft.

A inizio 2023, Microsoft ha ristrutturato pesantemente 343i, dopo l'addio di Bonnie Ross alla guida dello studio è arrivato Pierre Hintze, figura che ha contribuito notevolmente al successo di Halo The Master Chief Collection grazie ad una ottima pianificazione dei contenuti post lancio e di una serie di aggiornamenti gratuiti.

Al momento non ci sono dettagli sul prossimo Halo, i rumor parlano solamente di un team interno di 343 al lavoro sulla campagna come parte di "un grande progetto che punta alla rinascita di Halo su Unreal Engine 5", la fonte specifica poi come Halo Infinite non verrà abbandonato e si ricorda anche lo sviluppo del progetto Tatanka con Certain Affinity, una sorta di Battle Royale/Extraction Shooter non ancora annunciato da Microsoft.

Non è in realtà neanche troppo chiaro se il nuovo Halo uscirà su Xbox Series X/S o se arriverà sulla Xbox di nuova generazione in uscita apparentemente nel 2028, almeno stando ai piani di Microsoft trapelati da un leak, i piani in questione però sarebbero cambiati, stando alle parole di Phil Spencer.