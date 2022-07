Campfire entra in fase di rollout: i giochi Niantic accolgono nuove esperienze social

Niantic ha annunciato il rollout globale di Campfire, una nuova app social che consente agli utenti dei suoi giochi di scoprire persone, località ed esperienze intorno a loro, offrendo alla community un'immersione ancora più profonda con il mondo che li circonda.

Il primo Paese in cui Campfire verrà pubblicato sarà la Germania, in occasione del Pokémon GO Fest di Berlino (che si svolgerà dall'1 al 3 luglio 2022), per poi divenire accessibile alle persone di altre aree geografiche nel corso dei prossimi mesi. All'apertura della app compare una mappa dinamica della propria area, che indicherà giochi ed attività di amici e altri giocatori in aree nelle vicinanze. In alto a destra si trovano le icone dei giochi che permetteranno di accedere a ciascun canale o vista della mappa di un determinato titolo.

Ecco quali sono le caratteristiche principali di Campfire:

Community nelle vicinanze : si possono trovare facilmente altri giocatori cercando le community locali nei propri dintorni. Basta aprire la pagina Discover nella scheda Community per entrare a far parte di nuovi gruppi, organizzare eventi e incontrare altri utenti.

: si possono trovare facilmente altri giocatori cercando le community locali nei propri dintorni. Basta aprire la pagina nella scheda per entrare a far parte di nuovi gruppi, organizzare eventi e incontrare altri utenti. Amici Niantic : si possono aggiungere e gestire velocemente i propri amici in ogni gioco firmato Niantic.

: si possono aggiungere e gestire velocemente i propri amici in ogni gioco firmato Niantic. Messaggi privati e di gruppo : si possono organizzare tutte le chat con i propri amici in un unico ambiente. I messaggi privati e di gruppo consentono di condividere palestre e raid, aggiungere la propria posizione in tempo reale (opzione facoltativa che fino al massimo un'ora), pubblicare foto e chattare con gli altri giocatori.

: si possono organizzare tutte le chat con i propri amici in un unico ambiente. I messaggi privati e di gruppo consentono di condividere palestre e raid, aggiungere la propria posizione in tempo reale (opzione facoltativa che fino al massimo un'ora), pubblicare foto e chattare con gli altri giocatori. Attività nel mondo reale: attraverso la app è possibile partecipare agli eventi ufficiali della community e condividerli, tenere sotto controllo gli incontri tramite promemoria e invitare facilmente altri amici per giocare insieme.

Si tratta dunque di un'app che promette di arricchire considerevolmente le esperienze offerte da Pokémon GO e dagli altri giochi Niantic. Bisognerà per ora aspettare ancora un poì prima di vedere l'arrivo di Campfire anche in Italia, ma è altamente probabile che novità in tal senso arriveranno molto presto.