Campionati Europei di Pokémon 2023, tanti trofei ai giocatori italiani: ecco i vincitori

In attesa delle novità proposte dall'espansione di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto Il Tesoro dell'Area Zero, arrivano al termine i Campionati Internazionali Europei di Pokémon 2023.

In quel di Londra, appassionati di Pocket Monster provenienti dai quattro angoli del globo si sono fronteggiati per trionfare nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, ma non solo. Anche i videogiochi sono stati grandi protagonisti dell'evento, tra match a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Pokémon GO e Pokémon Unite.

Di seguito vi riportiamo l'elenco completo dei vincitori dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2023 per ogni categoria.

Gioco di Carte Collezionabili, categoria Junior

1° posto: Remi Lorenz [USA]

2° posto: Drake Zhu [NZ]

Gioco di Carte Collezionabili, categoria Senior

1° posto: Rune Heiremans [BE]

2° posto: Drew Stephenson [UK]

Gioco di Carte Collezionabili, categoria Master

1° posto: Alex Schemanske [US]

2° posto: Tord Reklev [NO]

Videogiochi, categoria Junior

1° posto: Pietro Nihal Kaludura Silva [IT]

[IT] 2° posto: Federico Corino [IT]

Videogiochi, categoria Senior

1° posto: Mattia Cognetta [IT]

[IT] 2° posto: Kylan Van Severen [CA]

Videogiochi, categoria Master

1° posto: Paul Chua [US]

2° posto: Gabriel Agati Madeira [BR]

Pokémon GO

1° posto: Thomas “TontonBatteuse” Martin [FR]

2° posto: Andrew “Nesabethan” Medhurst [UK]

Pokémon UNITE

1° posto: Talibobo Believers, Fabio “Zervas” Bügler, Klaus “KlausVIII” Zanaj, Adam “Megu爱” Frilay, Conor “ToonSlim” McDermott, Leo “Lunderu霧” Chiba

2° posto: Nouns Esports, Marc “GyZ” Ceprian Martinez, Hassan “Ghatlue” Al Abadi, Alberto “ADESu” González Torralbo, Anton “BruvHD” Levi, Raoul "Sixsies六‘’ Monsanto

Nell'elenco dei vincitori degli Europei di Pokémon 2023 non mancano dunque. Il nostro paese ha infatti dominato la categoria Junior per Pokémon Scarlatto e Violetto, con una finale tutta italiana, mentre un connazionale ha trionfato nella categoria Senior.