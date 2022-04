Campionati Internazionali Europei Pokémon 2022: arriva lo streaming ufficiale italiano

La stagione competitiva 2022 di Pokémon si apre ufficialmente oggi con i Campionati Internazionali Europei, prima importante tappa del percorso che culminerà ad agosto con gli attesissimi Campionati Mondiali 2022 di Londra. In Italia la competizione verrà trasmessa su Twitch da Cydonia.

La competizione si giocherà sui videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo per Nintendo Switch e si svolgerà fino al 24 aprile a Francoforte, in Germania. Grazie al creator Cydonia, con il supporto di Nintendo, le tre giornate di gara saranno trasmesse interamente in live streaming in lingua italiana per tutti gli appassionati della Penisola: i fan avranno dunque l’opportunità di seguire in diretta tutte le partite sul canale Twitch Cydonia_Chiara, con tanto di commento tecnico in tempo reale.

Essendo caratterizzati dalla premiazione con un’elevata quantità di Championship Point, i punti necessari a qualificarsi ai Campionati Mondiali, i Campionati Internazionali sono gli appuntamenti più importanti di ogni stagione competitiva, quindi davvero imperdibili per tutti gli appassionati delle sfide Pokémon. Durante la competizione, a gareggiare ci saranno alcuni fra i migliori Allenatori Pokémon di tutto il mondo, tra cui anche molti italiani, che da sempre si distinguono per abilità e numero di qualificati.

Per i giocatori tricolore, i Campionati Internazionali 2022 rappresentano una duplice difesa del titolo, dato che la scorsa edizione tenutasi a Berlino nel 2019 è stata conquistata dal nostrano Flavio Del Pidio, mentre nell'ultimo torneo internazionale del circuito Play! Pokémon, quello australiano di Melbourne, è stato Marco Silva a trionfare.

Inoltre, attualmente l'Italia detiene il maggior numero di giocatori già qualificati al secondo giorno di Campionato Mondiale, l'invito più prestigioso che è possibile ottenere durante la stagione: gli italiani ammontano infatti a otto, contro i cinque spagnoli in seconda posizione. Un risultato che conferma gli ottimi piazzamenti ottenuti negli scorsi anni nelle competizioni a livello globale, come per esempio nell’ultimo Mondiale 2019, durante il quale i giocatori tricolore rappresentavano ben il 45% degli invitati europei.

Lo streaming italiano dei Campionati Internazionali Europei è un’iniziativa pensata per rendere ancora più accessibili i maggiori eventi del mondo competitivo Pokémon, annullando le distanze e permettendo a tutti di fruire dei contenuti in lingua italiana. La prossima tappa della stagione 2022 si svolgerà in Nord America, nello specifico a Columbus, Ohio, dal 24 al 26 giugno. Sarà poi la volta della finale mondiale, che approda per la prima volta in assoluto in Europa e si terrà all’ExCeL di Londra dal 18 al 21 agosto.

Insomma, sarà davvero una stagione ricca di emozioni per tutta la community di Pokémon: i Campionati Internazionali Europei sono solamente l’inizio del lungo percorso che porterà agli attesissimi Mondiali. Gli appuntamenti in streaming con la competizione sono fissati per venerdì 22 aprile dalle 08.30 alle 18:30, sabato 23 aprile dalle 08.30 alle 18:30 e domenica 24 aprile dalle 09:30, giornata di chiusura in cui si giocherà la finale che decreterà il vincitore.