Campionati Internazionali Europei Pokémon: date e orari delle dirette streaming

Dal 26 al 28 aprile 2019, concorrenti e fan si riuniranno nell’hotel Estrel di Berlino per partecipare ai Campionati Internazionali Europei Pokémon. Coloro che non potranno partecipare all’evento premier del circuito europeo potranno seguire gli incontri e la telecronaca di esperti commentatori in diretta streaming da Berlino su tre diversi canali.

La trasmissione andrà in onda in lingua inglese sui canali Twitch.tv/Pokemon, Twitch.tv/PokemonTCG e Twitch.tv/PokkenTournament, secondo i seguenti orari:

Venerdì 26 aprile dalle 09:30 (CEST): copertura incontri del GCC Pokémon e dei videogiochi Pokémon

Sabato 27 aprile dalle 09:00 (CEST): copertura incontri di Pokkén Tournament DX, del GCC Pokémon e dei videogiochi Pokémon

Domenica 28 aprile dalle 09:00 (CEST): finali di Pokkén Tournament DX, del GCC Pokémon e dei videogiochi Pokémon

L'evento sarà commentato da voci autorevoli del mondo Pokemon tra cui Sebi Ernst, Markus Stadter, Labhaoisa Cromie e Adam Dorricott (Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna), Kyle “Pooka” Sucevich, Nicholas Pearce, Jamie Serhan, Joe Bernard (Gioco di Carte Collezionabili Pokémon), Michael “H2” Graf, Evan “Wonderchef” Hashimoto e Solomon “SolCalibre” Richard-Croffie (Pokkén Tournament DX)