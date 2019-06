I Campionati Internazionali Nordamericani Pokemon commentati da Cydonia questo weekend

Da oggi e fino a domenica 23 giugno si svolgeranno i Campionati Internazionali Nordamericani di Pokemon: al Greater Columbus Convention Center di Columbus (Ohio) si sfideranno i migliori giocatori del mondo, tra cui gli italiani Davide Carrer, Yuri Boschetto e Flavio del Pidio per la categoria Masters.

"Campionati Internazionali Nordamericani del GCC e di videogiochi Pokémon sono il quarto evento della stagione 2019 dei Campionati Internazionali. Quest'evento si prospetta come uno dei più grandi tornei dei campionati Pokémon e prevede competizioni entusiasmanti sia per i giocatori del GCC che per quelli dei videogiochi Pokémon. Nell'ambito dell'evento si svolgerà anche il torneo di qualificazione per i Campionati Mondiali di Pokkén Tournament.

Le gare avranno luogo dal 21 al 23 giugno 2019 al Greater Columbus Convention Center di Columbus, nell'Ohio, e saranno caratterizzate dalla premiazione con un'elevata quantità di Championship Point e da un montepremi del valore di migliaia di dollari condiviso tra le gare del GCC Pokémon, dei videogiochi Pokémon e del torneo di Pokkén Tournament DX."

Potete seguire l'evento sul canale YouTube Pokemon Millenium con il commento di Cydonia oggi dalle 14:30 a mezzanotte, domani (sabato 21 giugno) dalle 14:15 a mezzanotte e infine domenica 23 giugno la finalissima a partire dalle 20:00, ora italiana. Non mancate!