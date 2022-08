Campionati Mondiali Pokemon 2022: incoronati i giocatori più forti dell'evento

Nella cornice del Pokemon World Championship 2022 si sono disputati i tornei e le sfide che hanno decretato i giocatori più forti dell'evento competitivo tenutosi nell'ExCeL di Londra.

La quattro giorni di intense lotte e competizioni amichevoli ha così unico i migliori Allenatori di tutto il mondo in uno spettacolo dall'eco internazionale che ha visto primeggiare i campioni dei diversi videogiochi di The Pokemon Company, come la vittoria di Eduardo Cunha al Pokemon World Championship 2022.

Pokemon Gioco di Carte Collezionabili

Masters Champion - Ondrej Skubal

Seniors Champion - Liam Halliburton

Juniors Champion - Rikuto Ohashi

Pokemon Spada e Pokemon Scudo

Masters Champion - Eduardo Cunha

Seniors Champion - Yasuharu Shimizu

Juniors Champion - Kosaku Miyamoto

Pokemon GO

Masters Champion - Robert “DancingRob” Waßmer

Seniors Champion - Maxwell “MEWeedle” Ember

Pokken Tournament Championship Series

Masters Champion - Davon “Shadowcat” Amos

Seniors Champion - Reuben “Fruitprime” Staples

Pokemon UNITE

BLVKHVND - Sean “SLASH” Tucker, Kihyun “KYRIAOS” Lee, William “OVERLOARD” Byrnes III, Nicholas “JUNGLEBOOK” Kim, Angelo “ELO” Huang

Nel complimentarci con tutti gli Allenatori e i team che sono riusciti a primeggiare nelle sfide e nei tornei dei principali videogiochi di Pokemon, vi lasciamo a approfondimento su tutte le novità dei giochi Pokemon dai Campionati Mondiali 2022.