Campionati Mondiali Pokémon 2022: il torneo si svolgerà a Londra, ecco il programma

I rappresentanti di The Pokémon Company comunicano le date dell'edizione 2022 dei Campionati Mondiali Pokémon e confermano che il prossimo torneo internazionale non si terrà in Nord America, bensì a Londra.

L'attesissimo ritorno dell'evento globale dedicato agli Allenatori della scena competitiva di Pokemon avverrà il 18 agosto, con sfide che si terranno fino al 21 agosto nella cornice dell'ExCel di Londra. I partecipanti alla kermesse videoludica inglese potranno partecipare a competizioni di Pokemon Spada e Scudo, Pokemon GO, Pokemon UNITE e Pokken Tournament DX.

Tutte le attività si svolgeranno presso il grande centro conferenze e mostre dell'ExCel London, una struttura che in passato ha già ospitato i Campionati Internazionali Europei di Pokémon. La quattro giorni di eventi vedrà i migliori Allenatori di Pokemon contendersi il titolo di campione del mondo, con uno spettacolo che coinvolgerà anche tutti i fan di Pikachu e compagni.

Dal 17 al 21 agosto, i Campionati Mondiali Pokemon 2022 ospiteranno infatti un negozio Pokemon Center con tanti prodotti e articoli dedicati all'evento. Chi desidera partecipare al Pokemon World Championship 2022 è ancora in tempo: basta cercare un evento nelle vicinanze e cominciare a guadagnare Championship Points per aggiudicarsi l'invito ai Mondiali che si terranno a metà agosto a Londra.