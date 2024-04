Campionati Mondiali Pokémon 2024: ecco dove e quando si terrà il grande evento

Il momento tanto atteso dagli appassionati di Pokémon è finalmente arrivato, visto che sono appena stati svelati con un trailer i dettagli sull'evento più atteso dell'anno, ossia i Campionati Mondiali Pokémon 2024.

The Pokémon Company ha svelato che l'evento si terrà nel periodo compreso tra il 16 ed il 18 agosto 2024. A fare da sfondo alla competizione tra appassionati di mostri tascabili sarà Hawai‘i Convention Center a Honolulu, alle Hawaii. Si tratta di un luogo davvero affascinante che renderà ancora più magica la sfida tra gli allenatori di tutto il mondo, che dovranno affrontarsi per decretare il più forte del mondo nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, nei titoli Nintendo Switch Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in Pokémon GO ed in Pokémon UNITE.

Ad accompagnare l'importante annuncio troviamo anche l'elenco dei vincitori dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2024:

Gioco di Carte Collezionabili, categoria Junior: Yohann Cote [CA]

Yohann Cote [CA] Gioco di Carte Collezionabili, categoria Senior: Gabriel Fernadez [BR]

Gabriel Fernadez [BR] Gioco di Carte Collezionabili, categoria Master: Tord Reklev [NO]

Tord Reklev [NO] Videogiochi, categoria Junior: Kevin Han [US]

Kevin Han [US] Videogiochi, categoria Senior: Benjamin Polster [US]

Benjamin Polster [US] Videogiochi, categoria Master: Nils Dunlop [SE]

Nils Dunlop [SE] Pokémon GO: Maxwell 'MEweedle' Ember [CH]

Maxwell 'MEweedle' Ember [CH] Pokémon Unite: FUSION [LA-S]

