Campionato Carte Pokemon 2018, annunciate tre nuove tappe in Europa

I giocatori dei videogiochi e delpossono già iscriversi a ben tre eventi in calendario del campionato Pokémon 2018. Il 14 e il 15 aprile verrà ospitato a Stoccarda in Germania un evento dei Campionati Regionali in cui verranno assegnati Championship Point e tanti altri premi.

Si tratterà del terzo evento della stagione tenuto in Germania, a seguito di quello di Brema e di quello di Lipsia. A maggio, sarà la volta di Tours, in Francia, con l’evento speciale del 19 e 20 maggio, dove i giocatori si sfideranno per aggiudicarsi preziosissimi Championship Point.



Il campionato Pokémon ritornerà poi a Sheffield, nel Regno Unito, il 16 e il 17 giugno, dove avrà luogo un altro evento dei Campionati Regionali. Come in Germania, anche qui i giocatori si affronteranno per vincere Championship Point e tanti altri premi. Maggiori dettagli sugli eventi in questione verranno rivelati prossimamente.