Campionato ESL Presented by PS4: iniziano le fasi a gironi su CTR e Rainbow Six

Ora che si sono concluse le fasi di qualificazioni, è tempo che il Campionato ESL presented by PS4 entri finalmente nel vivo, e dunque da domani 9 Ottobre 2019 prenderanno finalmente il via le fasi a gironi dei tornei di Crash Team Racing Nitro-Fueled e di Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Di seguito potete infatti leggere la composizione di entrambi i gironi:



Finalisti Tom Clancy's Rainbow Six Siege :

Outplayed

Notorious Legion

DNGxIGP

iRFlow Gaming

Manguste eSports

eVolute Gaming

Team Amelia

Cyberground Gaming



Finalisti Crash Team Racing Nitro-Fueled:

Orso Bruno – Cyberground Gaming

VacchianoDomus – D2D Simulation

Kaaarmazed. – EMME GAMING

LogicalMacrochip – iDomina Esports

Quaxpy – DNGxIGP

Praxysm – Manguste eSports

FGTurismo21 – Notorious Legion

oxide_the_best – Outplayed

Per seguire l'andamento della competizione, ci saranno le varie dirette streaming. In calce alla news trovate alcune immagini dove sono specificati tutti gli orari e i canali interessati, e per ulteriori informazioni potete visitare il sito ufficiale della competizione.

I finalisti dei due gironi si sfideranno poi a Roma il 7 e l'8 Dicembre.