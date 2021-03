Campionato Italiano ACI: Sacha Gorlé di Mivano Simracing Everyeye vince la prima gara!

Martedì 16 marzo si è disputata la prima prova del campionato ACI eSport Prototipi 2021 di iRacing sul circuito di Silverstone, e siamo lieti di comunicarvi che è stata vinta da Sacha Gorlé, uno dei tre piloti del team Mivano Simrang Everyeye.it!

Dopo aver conquistato la Pole Position, il nostro Sacha Gorlé ha dominato l'intera gara dal primo all'ultimo giro, segnando anche il giro veloce e distanziando di oltre 13 secondi il secondo classificato, Michele Costantini dell'Apex Racing Team. Terzo gradino del podio per un altro membro del team Mivano Simracing Everyeye.it, Ludwig Ghidi, mentre Enzo Canta è riuscito ad agguantare la tredicesima piazza dopo una rimonta partita dalla diciottesima posizione.

Prima prova Campionato ACI eSport Prototipi 2021 | Silverstone

Sacha Gorlé Mivano Simracing Everyeye.it Dallara 1 FIN 34 Laps Michele Costantini Apex Racing Team Dallara 2 FIN +13.385 Ludwig Ghidi Mivano Simracing Everyeye.it Dallara 5 FIN +24.726 Luca Morelli SRC Squadra Corse Dallara 3 FIN +24.935 Matteo Calestani MAG-Performance SRT Dallara 9 FIN +27.704 Matteo Graziano MAG-Performance SRT Dallara 4 FIN +30.969 Francesco Panetta SRC Squadra Corse Dallara 8 FIN +32.250 Fabio Milani Kronos Squadra Corse Dallara 11 FIN +33.284 Marco Cesana VeraPelle Racing Team Dallara 12 FIN +43.258 Niko Pasolini SRC Squadra Corse Dallara 6 FIN +48.220 1:45.750 22 Stefano Conte PND Racing Team Dallara 10 FIN +49.863 1:45.958 14 Andrea Abbati Kronos Squadra Corse Dallara 18 FIN +50.433 Enzo Canta Mivano Simracing Everyeye.it Dallara 17 FIN +1:08.855 Ivan Ferrari PND Racing Team Dallara 21 FIN +1:19.452 Matteo Bartolucci Revolution Simracing Dallara 26 FIN +1:31.621

Trovate un riassunto della prima gara in apertura di notizia, mentre se volete riviverla per intero potete dirigervi in calce.si svolgerà il 30 marzo sul circuito. Lo sapete che Mivano Simracing Everyeye ha anche vinto il campionato Sports Car Open