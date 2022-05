Campionato mondiale esport 2022, Italia verrà rappresentata su eFootball e Tekken 7

Il Campionato mondiale esport organizzato dall’IESF per il periodo tra il 27 novembre e il 9 dicembre 2022 che si terrà a Bali, in Indonesia, vedrà la partecipazione dell’Italia in due discipline specifiche: il Belpaese verrà rappresentato su eFootball e Tekken 7 da giocatori che verranno selezionati tra qualche settimana.

La FIDE (Federazione Italiana Discipline Elettroniche) ha ufficialmente inviato la richiesta agli organizzatori del World Esports Championship Bali 2022 per ottenere una rappresentanza tricolore in tale competizione, ovviamente dopo una fase di qualifiche che vedrà la collaborazione di eSports Academy per eFootball 2022, titolo calcistico di casa Konami, e Only The Best ASD per Tekken 7.

Tra l’altro, il torneo Only The Best IV si terrà a Napoli ed è stato organizzato dal giocatore professionista Bode assieme a Magistrix. Considerato che si terrà tra il 10 e l’11 settembre 2022, potrebbe essere proprio quella l’occasione perfetta per le qualifiche dedicate al World Esports Championship Bali, che si terrà un mese dopo circa. Riguardo eFootball, invece, il presidente di eSports Academy Mattia Guarracino ha dichiarato: “Vogliamo ringraziare FIDE per aver continuato a darci fiducia e continuare così questa entusiasmante e proficua collaborazione per entrambe le parti”.

A proposito di eFootball, la stessa Konami ha annunciato l’eFootball Championship 2022.