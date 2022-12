Quali sono i campioni di League of Legends più giocati nella scena pro? I dati del 2022

Tra i tanti campioni presenti su League of Legends solo alcuni vengono scelti frequentemente dai giocatori professionisti o ad alti livelli nelle Classificate. Quello che viene definito “meta” al momento non include Jax e Rell, in attesa di cambiamenti importanti per le loro abilità: ecco quali sono i campioni più giocati nel 2022 dai pro.

Prima di tutto, una breve premessa: la selezione dei seguenti dieci campioni è data da tutti i tornei e campionati giocati nella stagione competitiva 2022, ad esclusione pertanto delle competizione off-season come la Demacia Cup o la KeSpa Cup.

Al decimo posto si trova Zeri, una delle nuove aggiunte al MOBA firmato Riot Games che, nel corso dell’anno, ha avuto più bassi che alti: i problemi del bilanciamento dovuti al suo peculiare kit, focalizzato su danni ibridi e alta mobilità, l’hanno resa un’ottima tiratrice sulla corsia inferiore solamente negli Split estivi, per poi tornare nuovamente nell’oblio. Segue Gwen, scelta in 1797 match durante tutte le Season del 2022 grazie alla sua versatilità tra Top, Giungla e Mid, e all’ottimo kit AP pensato per sciogliere tank come Ornn.

In ottava posizione abbiamo un campione sempreverde, Xin Zhao: delle 1831 partite a cui ha preso parte, 1392 erano durante l’estate a causa di buff applicati proprio alla fine del 2021, che lo hanno reso molto forte durante tutte le fasi dei match. Lee Sin non può mancare, naturalmente, e si trova in settima posizione con 1869 partite, giocate prevalentemente durante la primavera. A chiudere questa metà della Top 10 è Ahri con 1918 presenze, ritornata nel meta grazie al mini-rework applicato da Riot Games.

In quinta posizione troviamo Gnar, top laner che passa quota 2000 match arrivando a quota 2161: grazie all’ultima patch di durabilità è diventato molto più forte rispetto all’inizio della stagione 2022, diventando la prima scelta per molti giocatori. Al quarto posto c’è Viego con 2446 partite, il Jungler più giocato al mondo con un winrate sempre attorno al 50%.

In terza posizione si trova Jinx con 2552 pick (di cui 1983 nella primavera), prima scelta durante l’inizio della stagione per guidare la squadra alla vittoria. Nautilus si trova secondo con 2723 partite, non una pick molto forte ma granitica nella corsia inferiore. Al primo posto, infine, si trova Aphelios con 2742 partite, di cui 1676 nella primavera: con il suo potente kit e le capacità di scaling, è il campione più popolare del 2022 nel competitivo.

In chiusura, vi rimandiamo ai roster ufficiali LEC della stagione 2023.