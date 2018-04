Campo Santo conferma che In The Valley Of Gods uscirà anche su console

Nel weekend è arrivata la notizia dell'acquisizione di Campo Santo da parte di Valve: lo studio autore di Firewatch è ora interamente di proprietà della casa di Steam e Half-Life, quale influenza avrà questo sui prossimi progetti della compagnia?

Apparentemente, nessuna, almeno per quanto riguarda In The Valley Of Gods, titolo annunciato durante i The Game Awards dello scorso dicembre e molto apprezzato dalla critica. Su Twitter, Sean Vanaman (fondatore dello studio) ha confermato che l'acquisizione da parte di Valve non cambierà i piani di Campo Santo e In The Valley Of Gods arriverà non solo su PC ma anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Infine, Campo Santo conferma che Firewatch uscirà su Nintendo Switch come già annunciato, anche se il porting è ancora privo di una data di lancio.