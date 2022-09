Anche il canale di MikeShowSha è finito nel mirino degli hacker: ora promuove BitCoin

Solitamente siamo abituati ad assistere alla manomissione dei profili di influencer stranieri, ma nel corso delle ultime ore a subire un grave furto del profilo è stato Federico Betti, noto sul web con il nickname MikeShowSha.

Il canale YouTube dell'influencer e streamer è stato infatti rubato da qualche malintenzionato nel corso della giornata di oggi e, purtroppo, è stato modificato al punto da diventare irriconoscibile. Chiunque abbia preso il controllo del canale ha infatti rimosso qualsiasi video e modificato il profilo online, per poi caricare un filmato che sfrutta il volto di Elon Musk ai fini di una truffa. Il video esorta gli utenti a partecipare ad una raccolta fondi e ad investire in criptovalute come il BitCoin. Al momento i canali social di MikeShowSha non sono stati aggiornati con un messaggio d'avviso da parte dell'influencer e non escludiamo che la vicenda sia talmente recente che nemmeno il diretto interessato abbia preso visione di quanto accaduto.

