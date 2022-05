Canale YouTube rimuove tutte le canzoni Nintendo dopo più di 500 strike per copyright

DeoxysPrime è un canale YouTube canadese che si dedica alla preservazione di colonne sonore di videogiochi, ad oggi sul canale sono caricate centinaia di soundtrack apprezzate da milioni di utenti in tutto in mondo.

Il canale, con oltre 165.000 iscritti, ha ricevuto la scorsa settimana oltre 500 rivendicazioni di copyright e si è ritrovato decine e decine di canzoni bloccate in tutto il mondo. Il richiedente degli strike? Nintendo, per questo DeoxysPrime ha annunciato di aver rimosso tutti i brani tratti da giochi della casa di Kyoto, da adesso in poi inoltre non caricherà più canzoni tratte da Mario, Zelda, Xenoblade, Metroid e altri giochi targati Nintendo.

Lo YouTuber si è detto dispiaciuto per questa scelta ma in ogni caso è disposto a venire incontro alle richieste di Nintendo, pur non avendo alcuna intenzione di cancellare il canale o fermare le attività dello stesso, per questo si limiterà da oggi in poi a non pubblicare più soundtrack di prodotti Nintendo.

Nel 2019, DeoxysPrime aveva già avuto simili problemi con canzoni tratte da Splatoon 2, Xenoblade e Bayonetta 2. Lo scorso mese di febbraio invece GilvaSunner, canale con scopi simili a quelli di DeoxysPrime, ha chiuso dopo aver ricevuto oltre 3.500 copyright strike da parte di Nintendo.