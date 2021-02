Canali Telegram e Discord di Everyeye: entra abbonandoti a Twitch

Se siete abbonati al canale Twitch di Everyeye.it abbiamo una bella notizia per voi! Tutti i supporter iscritti avranno accesso a canali di comunicazione diretti ed esclusivi con la redazione e gli altri lettori/spettatori.

Vi sarà certamente capitato di sentire parlare dell'Orda di Everyeye, in particolare se frequentate la chat durante le nostre trasmissioni in diretta. Di cosa si tratta? Del gruppo ufficiale dei supporter di Everyeye.it su Telegram e Discord, canali che vedono l'intervento diretto della redazione.



Tramite i due canali in questione potrete commentare gli argomenti più caldi del giorno, discutere con altri appassionati di videogiochi e con i membri della redazione, seguire gli eventi live e inviare preziosi feedback e suggerimenti per migliorare ogni aspetto della nostra produzione editoriale e audiovisiva. Su Discord potrete trovare giocatori da sfidare online, compagni per il titolo co-op, e Watch Party per seguire assieme alla community le live su Everyeye.



Come fare per abbonarsi al canale Twitch di Everyeye.it? Se siete iscritti ad Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente (in caso contrario il prezzo è di 4.99 euro al mese), il supporto ai canali Twitch rientra infatti nel costo dell'abbonamento Prime insieme ad altri servizi come Prime Music, Prime Video e Prime Gaming. Cosa dovete fare? E' semplicissimo, assicuratevi che il vostro account Twitch sia collegato all'account Amazon e successivamente dalla home page del canale Twitch Everyeye cliccate sul pulsante viola Abbonati e infine sulla voce Iscriviti senza costi aggiuntivi.



Fatto! Adesso sarete abbonati al canale e potrete decidere mensilmente se rinnovare o meno il vostro supporto, senza costi di alcun tipo fino a quando avrete l'abbonamento Amazon Prime attivo. In alternativa potete iscrivervi e abbonarvi al prezzo di 4.99 euro scegliendo tra vari piani di sottoscrizione con durata variabile (uno, tre o sei mesi). Ricordatevi anche che se non avete una carta di credito o un conto PayPal potete pagare anche con le Twitch Card in vendita da GameStopZing, semplici carte prepagate con codice da grattare, disponibili in tagli da 15, 25 o 50 euro.