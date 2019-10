Cancellato NBA Live 20, la serie continuerà su PS5 e Xbox Scarlett

Se siete tra i fan in trepidante attesa di nuovi dettagli sul nuovo capitolo del gioco di basket targato Electronic Arts, allora abbiamo delle pessime notizie per voi. Pare infatti che lo sviluppo di NBA Live 20 sia ufficialmente terminato e il gioco non vedrà la luce sulle console dell'attuale generazione.

Stando a quando dichiarato dall'azienda ai microfoni di Polygon, la scelta di interrompere i lavori sul gioco non è dovuto a problematiche riscontrate nel corso dello sviluppo, ma alla volontà di concentrare tutti gli sforzi sulle piattaforme di prossima generazione. PlayStation 5 e Xbox Scarlett faranno il proprio debutto entro la fine del 2020 ed è quindi molto probabile che tra i titoli di lancio vedremo anche il nuovo episodio della serie NBA Live.

Sembra quindi che, almeno nel 2019, NBA 2K20 non avrà dei competitor e potrà continuare a scalare le classifiche di vendita indisturbato. Vi ricordiamo infatti che proprio NBA 2K20 è stato il gioco più venduto di settembre 2019 negli Stati Uniti, nonostante non siano mancate delle critiche sulle sue microtransazioni. Proprio nelle ultime ore è stata pubblicata la notizia secondo la quale sarebbe apparsa oggi in NBA 2K20 la prima pubblicità non saltabile.

