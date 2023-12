Cancellato il Nintendo Live Tokyo 2024: troppe minacce a staff e spettatori

Come un fulmine a ciel sereno, Nintendo ha annunciato di aver cancellato l'edizione 2024 del Nintendo Live prevista a Tokyo così come il rinvio delle finali dei tornei Esport relativi a Mario Kart 8 Deluxe e Splatoon 3. I motivi dietro tali mosse sarebbero nelle troppe minacce inviate ai propri dipendenti ed estese anche al pubblico.

Il Nintendo Live 2024 Tokyo era stato annunciato lo scorso agosto ed era previsto per il 20 e 21 gennaio, ma dopo la cancellazione non ci sarà alcun recupero dell'evento; discorso diverso invece per le finali Esport dei giochi Nintendo, che verranno fissate per una nuova data ancora da stabilire. Non sono chiari i motivi per cui la Grande N sarebbe stata vittima di continue e ripetute minacce esterne, tuttavia in un comunicato ufficiale ha approfondito la situazione.

"La nostra azienda ha ricevuto costanti minacce verso i nostri dipendenti, che recentemente si sono poi estese anche a staff e pubblico delle finali nazionali di Splatoon. Dato che la sicurezza è la nostra massima priorità, abbiamo deciso di rinviare l'evento. Il Nintendo Live Tokyo 2024, che si sarebbe dovuto tenere in concomitanza con lo Splatoon World Championship 2024, è stato cancellato a causa dell'impossibilità di garantire la sicurezza del pubblico in modo adeguato, e saranno rinviati anche il Mario Kart 8 Deluxe Online Challenge Final Stage e il Mario Kart 8 Deluxe World Championship 2024", così riporta Nintendo nel comunicato comparso sul proprio sito ufficiale.

Nintendo assicura infine di essere già attivamente al lavoro per elaborare nuove soluzioni volte a garantire la totale sicurezza sia degli spettatori che dello staff, promettendo novità sulle nuove date dei campionati posticipati non appena messo a punto un piano efficace per evitare qualunque tipo di rischio durante lo svolgimento di questi eventi.