Cancellazione preordini eShop: nessuna violazione, Nintendo vince in tribunale

Solamente pochi giorni fa Nintendo festeggiava l'annullamento della sentenza di condanna al pagamento di dieci milioni di dollari per la presunta violazione di brevetti legati al Wiimote, oggi la compagnia porta a casa una nuova vittoria legale in Germania e Norvegia.

Nintendo era stata trascinata in tribunale da una associazione di consumatori tedeschi (VZBV) dopo che quest'ultima aveva ricevuto numero segnalazioni riguardo l'impossibilità di annullare i preordini effettuati tramite il Nintendo eShop, condotta ritenuta non legittima nei confronti della tutela del consumatore.

La corte tedesca ha ora dato ragione alla casa di Kyoto, la quale non ha nessun obbligo legale per quanto riguarda l'annullamento degli acquisti effettuati in preordine. I legali dell'associazione consumatori hanno comunque deciso di ricorrere in appello per cercare di ribaltare la sentenza, allo stato attuale però Nintendo può continuare ad attuale le medesime politiche nella piena legalità.

La questione legata all'annullamento dei preorder e degli acquisti digitali è sempre più dibattuta e crescono le aziende che nel corso degli anni hanno rivisto le proprie politiche a riguardo per cercare di venire incontro alle esigenze dei clienti.