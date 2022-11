Il vostro cane si annoia mentre giocate ai videogiochi? Arriva Joipaw, console per animali

Avete mai provato a far giocare il vostro cane con i videogiochi? Probabilmente sì, rendendovi conto che i controller delle attuali console non sono (ovviamente) assolutamente adatti alle zampe dei nostri amici animali, e nemmeno gli schermi touch sono a portata di zampa. Come fare dunque?

Il problema sarà presto risolto con Joipaw, una console pensata proprio per i cani di piccola, media e grossa taglia. Joipaw è dotata di uno schermo touch "a misura di cane" con tanto di supporto regolabile e distributore automatico di croccantini. Sullo schermo corrono giochi interattivi molto semplici come acchiappa la talpa, così da stimolare l'attività motoria e tenere il nostro amico a quattro zampe sempre in forma.

I fondatori di Joipaw hanno pensato a questo dispositivo come uno strumento che possa aiutare a mantenere il proprio cane in salute, stimolando la creatività e favorendo il mantenimento delle funzionalità cognitive degli animali. Nessun videogioco "può sostituire il tempo che un padrone passa a giocare con il proprio cane" ma si tratta di una alternativa pensata per stimolare gli animali quando si trovano da soli in casa.

Siete interessati? Potete prenotare Joipaw sul sito ufficiale con un piccolo anticipo di 6 euro, il prezzo definitivo non è ancora stato comunicato.