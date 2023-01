Il cane dipinto da Pikachu torna in NBA, nonostante la multa al proprietario

Poco dopo le feste di Natale un cagnolino pitturato come Pikachu è salito alla ribalta internazionale dopo essere stato inquadrato a bordo campo in una partita NBA tra Miami Heat e Minnesota Timberwolves. Nonostante le tantissime polemiche, il padrone del cucciolo lo ha fatto di nuovo...

Nelle scorse ore infatti il cagnolino è nuovamente stato intravisto sul parquet durante la partita tra Chicago Bulls e Utah Jazz, generando anche questa volta non poche polemiche. Inizialmente il cane era stato scambiato per un peluche da molti spettatori e dai commentatori di alcune reti televisive americane, solo in seguito hanno realizzato che si trattava invece dello stesso cucciolo visto solamente poche settimane prima.

In tutto questo, come si pone il padrone del cane? L'uomo è stato multato per aver dipinto il cane ma la sua intenzione è quella di non pagare assolutamente nulla dal momento che a suo avviso non sta commettendo alcun reato, ribadendo come il cane sia di sua proprietà è dunque può decidere liberamente di mettergli un cappottino o dipingerlo da Pikachu. Dichiarazioni che stanno attirante un forte hating nei confronti del proprietario dell'animale, che tuttavia ribadisce di essere nel giusto e dunque di non voler pagare alcuna sanzione per il suo comportamento.