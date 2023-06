Il cane di Red Dead Redemption 2 è morto: addio ad Einstein, l'interprete di Cain

Red Dead Redemption 2 è quel gioco che ti fa affezionare non solo al protagonista, ma anche ai personaggi secondari, inclusi quelli più improbabili come Cain, un cane randagio che si aggira nel campo di Clemens Point e che viene adottato da Jack, il figlio di Arthur Morgan. Se anche voi adoravate vederlo nei paraggi, abbiamo una brutta notizia...

Einstein, il cane che si è prestato per il motion capture di Cain, è venuto a mancare pochi giorni fa. Ad annunciarlo è stato il suo stesso proprietario e addestratore, Jason Barnes, su Instagram: "Einstein era davvero unico nel suo genere. Dal momento in cui ci siamo incontrati, tra di noi si è formato un profondo legame ed è stato subito chiaro che saremmo stati destinati ad innumerevoli avventure. Anche se il nostro tempo assieme è terminato, la tua memoria vivrà per sempre. Red Dead Redemption 2 potrebbe renderti immortale come Cain, ma saranno le memorie che abbiamo creato insieme a preservare per davvero il tuo spirito. Le lezioni che mi hai insegnato sulla fedeltà, sull'amore e sul vivere appieno la vita non le dimenticherò mai".

Barnes ha raccontato a PC Gamer d'aver incontrato Einstein in un rifugio della sui città. All'epoca lo veniva chiamato Hero, ma ispirato da Cowboy Bebop e Ritorno al Futuro ha deciso di ribattezzarlo Einstein. Mentre lavorava a Red Dead Redemption 2 in qualità di Animatore, Barnes portava il suo fidato cagnolino negli studi, dove con l'ausilio di una tuta per il motion capture (che lo rendeva ancor più tenero), lo aiutava ad animare Cain.

Il suo ruolo è stato talmente importante da meritarsi una menzione nei titoli di coda di Red Dead Redemption 2, accanto agli altri interpreti umani e animali.