Cani di Resident Evil vs T-Rex di Dino Crisis: qual è il momento più spaventoso?

Tra i diversi giochi horror che hanno fatto la storia della prima PlayStation è impossibile non citare Resident Evil e Dino Crisis, i due classici targati Capcom che hanno appassionato milioni di giocatori non solo grazie alle loro meccaniche ed atmosfere, ma anche per alcuni momenti di puro spavento.

Due scene in particolare sono diventate iconiche tra gli appassionati di survival horror: l'irruzione dei cani zombie dalle finestre del primo Resident Evil, ed il primo incontro con il T-Rex in Dino Crisis, momenti che avvengono in maniera improvvisa ed inaspettata, quanto basta per far prendere un colpo al malcapitato giocatore.

Di certo l'originale Resident Evil sin dai primi attimi riesce a dimostrarsi terrificante: già provando ad aprire l'ingresso della magione si ha un incontro estremamente ravvicinato con un cane affamato di carne umana, ma in quel caso Chris (o Jill) riesce a chiudere in tempo la porta evitando che la creatura possa fare irruzione nella sala principale di Villa Spencer. Ma è quando si esplora un corridoio apparentemente deserto che la situazione degenera: proprio mentre ci stiamo recando dall'altra parte della stanza, un branco di cani fa improvvisamente irruzione sfondando le finestre. La musica diventa ansiogena, ed inizia così una lotta per la sopravvivenza sfruttando le poche risorse a nostra disposizione. Ancora oggi si può considerare uno dei momenti più spaventosi della serie di Resident Evil.

Ma Dino Crisis non è stato certo da meno. Nei panni di Regina si riesce finalmente ad accedere ad una delle aree più importanti della struttura militare nella quale è bloccata: la Stanza del Capo. Dopo aver parlato con uno scienziato morente, e risolto l'enigma del codice numerico presente nell'area, la ragazza entra in possesso della preziosa Chiave L e può così proseguire con la sua missione. Neanche il tempo di uscire che di botto un gigantesco Tirannosauro sfonda la vetrata della stanza divorando all'istante il cadavere del dottore a terra. Ha così inizio un breve scontro con il T-Rex: Regina riesce infine a respingerlo, ma la bestia non è affatto morta e tornerà a tormentare il giocatore più avanti nell'avventura. Il remake di Dino Crisis continua a non esistere, ma sarebbe davvero spettacolare vedere reinterpretata in chiave moderna questa scena indimenticabile.

Ora tocca a voi: quale delle due scene ritenete la più spaventosa e, in generale, la più iconica? Diteci la vostra e, magari, condividete con voi anche i vostri ricordi legati a Resident Evil e Dino Crisis!