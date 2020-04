Cannibal: annunciato a sorpresa il videogioco sequel di Cannibal Holocaust

Nel corso delle ultime ore è stato annunciato con un breve trailer l'arrivo di Cannibal, titolo in sviluppo presso il team tutto italiano Fantastico Studio con la supervisione di Ruggero Deodato.

Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo sul sito ufficiale, il gioco non è altro che il quarto capitolo della celebre serie cinematografica avviata da Cannibal Holocaust, i cui lavori sono iniziati proprio per celebrarne il quarantesimo anniversario dall'uscita. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ci riferiamo a pellicole particolarmente violente che sono state spesso e volentieri al centro di polemiche non solo per le immagini mostrate ma anche per via della presunta presenza di scene che mostravano la brutale uccisione di animali senza l'ausilio di effetti speciali.

Il gioco in questione sarà un'avventura grafica sviluppata in Unity e che potrebbe avere grafica bidimensionale (sul sito ufficiale si fa riferimento ai disegni di Solo Macello). Ad avvalorare l'ipotesi della presenza di ambientazioni e personaggi 2D è l'annuncio della versione per smartphone e tablet del gioco, che accompagnerà al lancio quelle PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Al momento l'uscita di Cannibal è fissata al prossimo novembre 2020 e non è chiaro se i problemi causati dal Coronavirus possano in qualche modo influire sui tempi d'arrivo del gioco su tutti gli store digitali.