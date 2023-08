Cannibal Tales, demo gratis su Steam: Ruggero Deodato dopo Cannibal Holocaust

Sono trascorsi oltre tre anni dal primo annuncio di Cannibal Tales, ma ora il videogioco firmato da Fantastico Studio e Ruggero Deodato è pronto a raggiungere le case degli appassionati di horror.

Con il video messaggio - registrato in un'intervista antecedente alla scomparsa del regista - che trovate in apertura a questa news, è stato infatti annunciato l'imminente ritorno dell'immaginario di Cannibal. La brutale serie cinematografica si appresta ad accogliere il suo ultimo tassello, grazie alla pubblicazione di un sequel in forma di videogioco. Intitolato Cannibal Tales, quest'ultimo vedrà la luce su PC nel corso del gennaio 2024.

Per ingannare l'attesa degli appassionati, la software house italiana Fantastico Studio - che ha tramutato la sceneggiatura di Deodato in videogioco - ha però deciso di approfittare del Visual Novel Fest di Steam. Nella cornice dell'evento attivo sullo store Valve, è infatti ora possibile provare una prima demo gratis di Cannibal Tales. Di seguito vi riportiamo il link alla pagina Steam dedicata al titolo, dalla quale è possibile procedere anche con il download della demo gratuita.

Ricordiamo che il Visual Novel Fest di Steam resterà attivo sulla piattaforma Valve sino al prossimo lunedì 14 agosto, con termine dell'evento alle ore 19:00 in punto.