Quali sono canzoni e artisti più ascoltati dai giocatori italiani su Spotify nel 2023?

Dopo aver condiviso le top list dello Spotify Wrapped 2023, la piattaforma pubblica ora la lista degli artisti e delle canzoni più ascoltate dai videogiocatori italiani nel corso del 2023, confermando così il solido legame tra il mondo dei videogiochi e quello della musica.

Artisti più ascoltati su console in Italia

Sfera Ebbasta Geolier Shiva Lazza Guè Baby Gang Capo Plaza thasup Tedua Paky

Artisti più ascoltati su console nel mondo

Drake Juice WRLD YoungBoy Never Broke Again Bad Bunny Travis Scott 21 Savage Peso Pluma Metro Boomin XXXTENTACION Lil Baby

Canzoni più ascoltate su console in Italia

X CASO (feat. Sfera Ebbasta) di Geolier e Sfera Ebbasta Non lo Sai di Shiva Hoe (feat. Sfera Ebbasta) di Tedua e Sfera Ebbasta COME VUOI di Geolier VETRI NERI di AVA, ANNA e Capo Plaza Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè) di Finesse CHIAGNE (feat. Lazza & Takagi & Ketra) di Geolier, Lazza e Takagi & Ketra Alleluia (feat. Sfera Ebbasta) di Shiva e Sfera Ebbasta Un Altro Show (feat. Geolier) di Shiva e Geolier CENERE di Lazza

Canzoni più ascoltate su console nel mondo

METAMORPHOSIS” di INTERWORLD Ella Baila Sola di Eslabon Armado Hex di 80purppp Just Wanna Rock di Lil Uzi Vert MURDER IN MY MIND di Kordhell Boy's a liar Pt. 2 di PinkPantheress Fukumean di Gunna Romantic Homicide di d4vd SPIT IN MY FACE! di ThxSoMch 2055 di Sleepy Hallow

Nel 2023 le console si sono riconfermate come uno dei dispositivi più utilizzati per ascoltare musica su Spotify. A completare le classifiche di quest’anno, si aggiunge anche il contributo della playlist Good Game, che ogni anno presenta una speciale selezione di brani rap italiani e internazionali pensati per i giocatori.