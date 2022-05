Quali sono le canzoni dei videogiochi più ascoltate su Spotify? Ecco la Top 10

Le colonne sonore dei videogiochi spesso sono sufficienti a conquistare i giocatori: che si tratti di melodie rilassanti o canzoni capaci di catturare completamente l’attenzione, spesso e volentieri sono un elemento fondamentale del titolo stesso. Ma quali sono i dieci brani più amati dei videogiochi? Ecco la Top 10 tratta direttamente da Spotify.

Gli esperti di Ebuyer hanno analizzato nel dettaglio i dati di streaming di Spotify per rivelare al pubblico le dieci canzoni dei videogiochi più ascoltate al mondo, notando per giunta qualche mancanza importante come la colonna sonora di Final Fantasy del compositore giapponese Nobuo Uematsu.

La Top 10, pertanto, è la seguente:

Minecraft: ‘Sweden’ – C418, con 85.301.159 ascolti Halo 2: ‘Blow Me Away’ – Breaking Benjamin, con 60.129.439 ascolti DOOM: ‘Rip and Tear’ – Mick Gordon, con 46.812.005 ascolti Call Of Duty: Black Ops: ‘115’ – Treyarch Sounds (Brian Tuey, James McCawley, Kevin Sherwood), con 44,003,938 ascolti The Last Of Us: ‘The Choice’ – Gustavo Santaolalla, Alan Umstead, con 37.738.701 ascolti Grand Theft Auto V: ‘Sleepwalking’ – The Chain Gang of 1974, con 34.487.217 ascolti Assassin’s Creed 2: ‘Ezio’s Family’ - Jesper Kyd, con 28.701.166 ascolti God Of War: ‘God of War’ – Bear McCreary, con 24.730.125 ascolti The Elder Scrolls V: Skyrim: ‘Dragonborn’ – Jeremy Soule, con 24.635.928 ascolti The Witcher 3: Wild Hunt: ‘Geralt of Rivia’ – Marcin Przybylowicz, con 20.164.882 ascolti

Considerato che questa classifica non conta anche riproduzioni su altri servizi di streaming, in particolar modo YouTube, la Top 10 effettiva potrebbe vedere ovvie variazioni. Non essendo però valutabili con estrema precisione, questa è la stima migliore a nostra disposizione al momento attuale.

A proposito del compositore giapponese, ecco quali sono le canzoni più belle di Nobuo Uematsu.