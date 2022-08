Caos su Steam tra giochi erotici in Top 10 e attacchi omofobi dall'autore di Domina

Weekend molto movimentato su Steam, nelle scorse ore FreshWomen Season 1 ha raggiunto i piani alti della classifica di vendita del marketplace di Valve, lasciandosi alle spalle giochi come Marvel's Spider-Man e Thymesia e come prevedibile il successo del gioco ha generato numerose polemiche.

Mentre i giocatori chiedono maggiori controlli sui giochi per adulti pubblicati su Steam, FreshWomen Season 1 spopola tanto da riuscire ad entrare in Top 10 globale e nella Top 3 italiana, quindi direttamente sul podio nel nostro paese.

La particolarità è che il gioco non compare in classifica e nemmeno nella lista delle novità, oltretutto è escluso anche dai risultati di ricerca in quanto classificato come gioco per adulto e quindi non visibile con le preferenze di default dell'account. FreshWomen Season 1 è quindi un videogioco "fantasma" che però sta vendendo molto bene, si tratta di una visual novel con riferimenti espliciti al sesso e in generale contenuti erotici per adulti.

Altra polemica è quella portata avanti dallo sviluppatore di Domina, come segnalato da PCGamer, l'autore di questo gestionale ha violato le linee guida di Steam utilizzando le patch note per diffondere attacchi omofobi e transfobici e in generale attacchi alla comunità LGBTQIA+, questo ha portato a commenti negativi e altri attacchi nelle recensioni del gioco da parte della community, lo sviluppatore ha quindi iniziato a insultare i giocatori difendendo le sue posizioni estremiste.

Per tutta risposta lo sviluppatore è stato bannato e adesso rischia che Domina venga completamente rimosso da Steam.