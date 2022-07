Capcom aggiorna i dati di vendita dei suoi franchise: Resident Evil a quota 127 milioni

In questi giorni Capcom ha rivelato vendite e profitti in calo nel primo trimestre dell'attuale anno fiscale, sebbene ci siano comunque i margini per chiudere il suo decimo anno consecutivo con un reddito in positivo. Nel mentre, la compagnia nipponica ci aggiorna sulle vendite complessive di alcuni suoi famosi brand.

In testa non può che esserci Resident Evil, che continua a macinare numeri incredibili mantenendosi una certezza assoluta sul piano economico. Dal capostipite del 1996 ad oggi, il leggendario franchise survival horror ha superato le 127 milioni di copie vendute calcolando tutti i giochi usciti in oltre 25 anni di storia. Segue a ruota Monster Hunter, arrivato a 84 milioni di unità totali vendute e che proprio in tempi recenti ha goduto di un nuovo esponente: Monster Hunter Rise Sunbreak ha superato le 3 milioni di copie, confermandosi imprescindibile per la casa di Osaka.

Sebbene con numeri molto lontani, anche Mega Man e Devil May Cry segnano una crescita interessante: la serie con protagonista l'iconico robottino ha toccato 38 milioni di copie complessive, mentre le avventure di Dante arrivano a 26 milioni. Capcom fornisce un aggiornamento anche su Dragon's Dogma, serie molto meno ricca di produzioni rispetto agli altri nomi: calcolando il gioco originale e l'espansione Dark Arisen, il brand ha venduto 6.8 milioni di copie. Sarà dunque curioso scoprire in futuro quanto tali risultati cresceranno, non appena Dragon's Dogma II esordirà sul mercato.

I franchise più popolari di Capcom, insomma, continuano a godere di ottima salute, pertanto è scontato che possiamo aspettarci molte altre produzioni ancora nei prossimi anni relative a Resident Evil e non solo.