Capcom aggiorna la lista dei million seller, c'è anche Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy

Capcom ha aggiornato la lista dei giochi più venduti della compagnia sottolineando le ottime performance di Monster Hunter World e Monster Hunter World: Iceborne e più in generale della serie Resident Evil.

La classifica vede Monster Hunter World in testa con quasi 17 milioni di copie vendute, buon risultato anche per l'espansione Iceborne che supera quota 7 milioni di unità. Ottime vendite per il franchise Resident Evil con Resident Evil 7 Biohazard a quota 8.5 milioni, RE2 Remake a 7.2 millioni e Resident Evil 3 a 3.6 milioni.

Monster Hunter World (PS4, Xbox One, PC) - 16.8 milioni di copie

Resident Evil 7 Biohazard (PS4, Xbox One, PC) - 8.5 milioni di copie

Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC) - 7.8 milioni - 7.2 milioni di copie

Street Fighter V (PS4, PC) - 5.2 milioni di copie

Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) - 4.1 milioni di copie

Resident Evil 3 (PS4, Xbox One, PC) - 3.6 milioni di copie

Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy - 1 milione di copie

Street Fighter V ha piazzato 5.2 milioni di unità mentre Devil May Cry V si ferma a 4.1 milioni, non sono incluse in questo dato le vendite di Devil May Cry V Special Edition. Da segnalare il debutto in lista di Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy che giunge così nella lista dei million seller di Capcom.