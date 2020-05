Capcom aggiorna la lista dei Million Seller, MH World è il gioco più venduto

Capcom ha aggiornato la lista dei "Platinum Titles", ovvero quei giochi capaci di vendere oltre un milione di copie, aggiornando così la classifica dei videogiochi più venduti della casa di Osaka.

Da segnalare come Monster Hunter World sia ancora il gioco più venduto della storia di Capcom con 15.7 milioni di copie, seguono Resident Evil 5 e Resident Evil 6, ecco la Top 10 completa.

Giochi Capcom più venduti

Monster Hunter World 15.7 milioni Resident Evil 5 7.6 milioni Resident Evil 6 7.5 milioni Resident Evil 7 Biohazard 7.5 milioni Resident Evil 2 6.6 milioni Street Fighter II 6.3 milioni Monster Hunter World Iceborne 5.2 milioni Resident Evil 2 4.96 milioni Monster Hunter Freedom 3 4.9 milioni Street Fighter V 4.5 milioni

Da segnalare anche Devil May Cry V a 3.5 milioni e Dragon's Dogma Dark Arisen che supera quota un milione di copie apparendo per la prima volta nella lista dei million seller Capcom. Resident Evil ha venduto quasi 100 milioni di copie imponendosi come il franchise Capcom di maggior successo di sempre insieme a Monster Hunter e Street Fighter.

Resident Evil 2 e MH World Iceborne hanno trainato i profitti di Capcom durante lo scorso anno fiscale, la compagnia si aspetta ora di consolidare la sua posizione con una lineup software ancora da annunciare per l'anno fiscale in corso che terminerà il 31 marzo 2021.