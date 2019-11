Capcom aggiorna la lista dei million seller con Okami HD, Mega Man 11 e Devil May Cry 5

Capcom ha aggiornato la lista dei suoi "Platinum Titles", ovvero di quei titoli che hanno venduto oltre un milione di copie. Il gioco più venduto della casa di Osaka resta Monster Hunter World con 14.1 milioni di unità, seguito da Resident Evil 5 con 7.5 milioni ma nuovi giochi si sono aggiunti al club nelle scorse ore.

La lista dei giochi più venduti (aggiornata al 30 settembre 2019) include ora anche Resident Evil 2 Remake con 4.7 milioni di copie, Devil May Cry V con 2.7 milioni, Street Fighter 5 a quota 3,9 milioni.

Nuovi Million Seller Capcom

Monster Hunter: World (PS4, Xbox One, PC) 14.1 milioni

Monster Hunter World Iceborne (PS4, Xbox One) - 2.8 milioni

Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC) - 4.7 milioni

Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) - 2.7 milioni

Street Fighter V (PS4, PC) - 3.9 milioni

Okami HD (PS4, Xbox One, Switch, PC) - 1 milione

Mega Man 11 (PS4, Xbox One, Switch, PC) - 1 milione

Street Fighter 30th Anniversary Collection (PS4, Xbox One, Switch, PC) - 1 milione

Capcom segnala con orgoglio anche l'ingresso di Okami HD, Mega Man 11 e Street Fighter 30th Anniversary Collection, ciascuno con vendite pari a un milione di copie. Il franchise Monster Hunter si è rivelato particolarmente fortunato per Capcom in questa generazione, così come il ritorno di Devil May Cry e Resident Evil 2.