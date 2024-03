Capcom alza gli stipendi di partenza dei suoi dipendenti di oltre il 25% in Giappone

In attesa di scoprire le novità che la casa di Osaka ha in serbo per i suoi prossimi eventi, Capcom ha annunciato un incremento degli stipendi di partenza dei suoi dipendenti in Giappone pari a oltre il 25% di quelli attuali.

La retribuzione attuale per le nuove assunzioni è di 235.000 yen al mese (circa 1.560 dollari), ma a partire dall'anno fiscale 2025 la società passerà a 300.000 yen al mese (circa 2.000 dollari). "Con questo aumento dello stipendio iniziale, Capcom sta perseguendo ulteriori investimenti nel capitale umano e nell'acquisizione di talenti eccezionali", dichiara la compagnia in una dichiarazione ufficiale.

Oltre all’aumento dello stipendio iniziale, i dipendenti attuali (compresi quelli che entreranno a far parte dell’azienda nell’anno fiscale 2024) riceveranno un "pagamento speciale una tantum", che Capcom descrive come "un investimento nelle persone che sostengono il futuro dell'azienda". Anche gli stipendi esistenti aumenteranno nell"anno fiscale 2024, in media di oltre il 5%.

Capcom aveva già aumentato gli stipendi base medi dei dipendenti del 30% nell'aprile 2022 e ha introdotto un nuovo sistema di bonus più strettamente legato alla performance aziendale. In quel momento, la società affermò che la mossa era un tentativo "di affrontare i problemi che affliggono la nostra società, puntando al tempo stesso a migliorare il valore aziendale e a stabilire un rapporto di fiducia con i dipendenti e le parti interessate".

Altri editori giapponesi hanno aumentato i salari dei propri dipendenti negli ultimi anni, con il primo ministro Fumio Kishida che, secondo quanto riferito, ha chiesto alle aziende giapponesi di pagare di più i lavoratori mentre l'inflazione prendeva piede nell’economia. A febbraio dello scorso anno, Nintendo ha ad esempio annunciato che avrebbe aumentato del 10% gli stipendi base dei suoi dipendenti in Giappone, e nello stesso periodo anche SEGA ha annunciato l'incremento dei salari del 30%.