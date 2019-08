Capcom annuncerà il prossimo Resident Evil alla Gamescom?

La Gamescom 2019, al via tra ormai pochissimi giorni, sarà sicuramente il palcoscenico ideale per molte software house e publisher, per annunciare i loro prossimi titoli in arrivo. Come sappiamo infatti, Geoff Keighley terrà un livestream dove saranno svelate una gran numero di premiere mondiali.

Keighley su Twitter aveva anche postato una lista di nomi che sarebbe pronta a rivelare nuove IP o in generale nuovi progetti, tra cui figurava anche quello di Capcom. Cosa bolle in pentola per la software house giapponese?

Sono in molti a puntare su qualcosa relativo al franchise di Resident Evil. Dopo il successo di Resident Evil 2, il grande ritorno del secondo capitolo della saga, Capcom potrebbe infatti annunciare l'arrivo di Resident Evil 3 Remake, ad esempio.

Ma non è da sottovalutare l'ipotesi di un capitolo completamente nuovo della celebre serie horror. Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa infatti, Capcom sta cercando tester per provare un nuovo gioco tramite il Biohazard Ambassador Program. E se si trattasse proprio di Resident Evil 8?

Insomma, per il momento ci tocca restare nel campo delle ipotesi, ma per fortuna non manca molto prima che venga fatta chiarezza. Appuntamento alla Gamescom di Colonia allora, fra pochi giorni. Voi in cosa sperate? Siete più per un altro remake o preferireste un capitolo nuovo?