Capcom annuncia un'attrazione a tema Resident Evil 7: si potrà visitare il ranch dei Baker

Nel mentre l'azienda ha alzato le sue previsioni finanziarie dal momento che i suoi titoli continuano a vendere come il pane, Capcom ha annunciato l'apertura di una nuova attrazione a tema Resident Evil 7 che sarà disponibile tra pochi giorni in Giappone, al Tokyo Dome City Attractions.

Obiettivo principale dell'evento è quello di permettere ai turisti di visitare ed esplorare il Baker Ranch, la tetra ambientazione di Resident Evil 7, interamente in VR. Realizzata in collaborazione con Dynamo Amusement, la mostra intitolata "Biohazard Walkthrough The Fear" accoglierà fino a quattro persone alla volta che potranno esplorare la casa.

Narrativamente parlando, l'attrazione prevede che il padrone del ranch sia stato catturato dalla famiglia Baker e dovrà quindi essere salvato per fuggire da quel posto. I clienti potranno esplorare liberamente l'area designata man mano che procederanno. Correre e nascondersi non sarà tutto ciò che farà parte dell'esperienza, poiché si troveranno "pistole" all'interno dell'attrazione per combattere Jack e le orde di mostri. L'evento inizierà il 29 aprile e durerà fino al 26 giugno. I biglietti costeranno circa 2800 yen (circa 20 euro), e l'esperienza durerà più o meno 20 minuti.

Con oltre 10 milioni di copie vendute globalmente, Resident Evil 7 è un grande successo per Capcom.