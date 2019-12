Capcom annuncia i bonus preorder di Resident Evil 3

Dopo aver presentato ufficialmente il remake di Resident Evil 3 Nemesis, Capcom ha annunciato i bonus preorder per tutti coloro che prenoteranno il gioco presso i rivenditori fisici e digitali aderenti all'iniziativa.

Resident Evil 3 Nemesis Remake uscirà il 3 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, effettuando il preordine i giocatori riceveranno il Pack Costumi Classici che include l'outfit originale di Jill Valentine e la capigliatura originale di Carlos Oliveira.

"Resident Evil 3 è ambientato durante lo scoppio dell’epidemia del virus T, un'arma biologica sviluppata dalla società farmaceutica Umbrella Corporation. Il gioco segna il debutto di Nemesis – un’imponente arma biologica umanoide dotata di una smisurata brutalità quanto di una grande intelligenza - la cui ostinata caccia del membro degli S.T.A.R.S. Jill Valentine lo ha reso un'icona della serie Resident Evil. Dotato di un arsenale di armi devastante e avvolto in un abito nero per nascondere i suoi lineamenti mutilati, Nemesis dilanierà, polverizzerà o distruggerà qualsiasi ostacolo che si frapponga tra lui e il suo bersaglio. La straziante fuga di Jill si svolge nelle ore di panico che precedono e seguono gli eventi dell'acclamato best-seller Resident Evil 2. Combattimenti intensi e risoluzione di puzzle si combinano nell’emozionante capitolo finale della distruzione di Raccoon City. Le terrificanti ambientazioni del gioco originale e tanti nuovi contenuti prendono vita come mai prima grazie a RE Engine, precedentemente utilizzato per creare gli acclamati Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 con grafica ad alta definizione e meccaniche di gioco modernizzate."

Capcom ha anche annunciato la Collector's Edition di Resident Evil 3 disponibile esclusivamente in Nord America presso i punti vendita della catena GameStop, nessuna notizia riguardo l'arrivo in Europa dell'edizione per collezionisti.