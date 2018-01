Capcom annuncia un controller a tema Monster Hunter World e un bundle con PlayStation 4

Insieme alle novità annunciate nella livestream odierna suha svelato che saranno messi in commercio due bundle che comprendono la consolee il nuovo RPG.

In aggiunta, è previsto un controller DualShock 4 a tema Monster Hunter World, che si presenta in una colorazione rossa con dettagli neri e oro. Al momento i bundle e il controller sono previsti esclusivamente per il territorio nipponico, e non è dato sapere se arriveranno anche dalle nostre parti.

Nello specifico, i due bundle Monster Hunter World Starter Packs includono una console PlayStation 4 da 500GB con colorazione a scelta tra bianca e nera e una copia di Monster Hunter World al prezzo indicativo di 318,00 $. Ricordiamo che il titolo è previsto sia su PlayStation 4 che su Xbox One il 26 gennaio, mentre la versione per PC arriverà in autunno.